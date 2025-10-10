熊本県庁で記者会見する、自殺した県職員の長女（手前）ら遺族＝10日午後長時間勤務が原因で2023年に自殺した熊本県職員の遺族と代理人弁護士が10日、県庁で記者会見し、県が解決金1億900万円を遺族に支払うとともに、再発防止策を講じることで県と合意したと明らかにした。長女（23）は「父の死を無駄にしないでほしい」と述べ、再発防止策の徹底を涙ながらに訴えた。合意は10日付。職員の自殺は24年、公務災害に認定。遺族と