「国際親善試合、日本代表−パラグアイ代表」（１０日、パナソニックスタジアム吹田）サッカー日本代表のスタメンが発表された。ＦＷ小川航基（ＮＥＣ）、堂安律（Ｅフランクフルト）らが先発。主将の遠藤航（リバプール）が不参加の中、ゲームキャプテンは南野拓実（モナコ）となった。９月の米国遠征で２戦無得点に終わった日本。国際Ａマッチで３試合連続無得点となれば、１９９９年３月のブラジル（０●２）、６月のベル