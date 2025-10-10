きらめくイルミネーションに包まれる季節、ホテルニューオータニ大阪では心ときめく『クリスマスプレミアムビュッフェ』が開催されます。伝統のローストビーフや、話題の“スーパーシリーズ”スイーツが勢ぞろい♡さらに、サンタクロースが登場するサプライズサービスも♪大切な人と過ごす特別な時間を、ホテルならではの贅沢な空間で堪能してみませんか