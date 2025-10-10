浙江省杭州市にある杭州大運河杭鋼公園では国慶節（建国記念日、10月1日）に伴う8連休中、複数の航空機が登場し、人々に至近距離から低空交通発展の展望を目の当たりにする機会を提供した。中国新聞網が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）