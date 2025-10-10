黒ニット姿で体調を報告改名を経て昨年には結婚を発表した、32歳タレントの?体調報告?と?黒ニット?姿に注目が集まっている。「ん〜、こまたなぁ」とXに書き込み、黒のニットや眼鏡を身につけた姿を披露したのは清水あいり。「8月末軽め咽頭炎→9月全部咳喘息、体は元気→今また咽頭炎みたいな症状の熱と痛みでくらりくらり…と、一ヶ月ずっと調子が悪くて怖い」と1か月間の体調の変化を報告している。また「病院はいけてるの