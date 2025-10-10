◆サッカー国際親善試合日本―パラグアイ（10日、大阪・パナソニックスタジアム吹田）世界ランキング19位の日本代表は、通算5勝4分け2敗で同37位のパラグアイ代表と対戦。両国ともに来年2026年に米国、カナダ、メキシコの3カ国共催のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会出場を決めており、南米の強豪相手との貴重な実戦機会となる。スタメンには堂安律（フランクフルト）、田中碧（リーズ）、中村敬斗（スタッド・ランス