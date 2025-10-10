ヤクルトの池山隆寛新監督が10日、就任会見を開催。今季最下位に終わり、チーム再建に向けた意気込みを語りました。その中で特に目指す野球像ついて言及。自身が現役時代は野手で、強打が魅力だったこともあり、まずは「打ち勝つチームをつくりたい」と話します。しかし現実を見据えると4番の村上宗隆選手のメジャー挑戦が有力視。「彼は三冠王ですから、その穴は埋めることはできないかもしれない。けれども、みんなで手を取り合