ベトナム人の窃盗グループがドラッグストアから大量の高級化粧品などを万引きしてベトナムに送っていた事件で、盗品と知りながら商品を受け取ったとして組織犯罪処罰法違反の疑いで警視庁に逮捕された30代の男女2人について、東京地検はきょう（10日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。