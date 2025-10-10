横須賀署の一日署長に就任し、ポーズを決める高城さん＝１０日、横須賀市本町「安全・安心まちづくり旬間」（１１〜２０日）に向け、神奈川県と県警は１０日、横須賀市本町の商業施設「コースカベイサイドストアーズ」で同旬間の出陣式を行った。アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の高城れにさんに横須賀署の一日署長を委嘱し、日常の中で無理なく防犯活動に取り組む「ながら見守り」の実践を呼びかけた。高城さんは、