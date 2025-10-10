女優の有森也実が１０日、自身のＳＮＳを更新。５０代とは思えぬ美貌に驚きの声が上がっている。織田裕二、鈴木保奈美らが出演した大ヒットドラマ「東京ラブストーリー」（フジテレビ系・１９９１年）の関口さとみ役で人気となった有森は現在５７歳。この日は、「ここ最近のスタイルサングラスに映る空、秋めいてきたね」とつづり、サングラスをおでこに乗せたワンショットを披露した。この投稿にファンからは「おしゃれさ