「トランプ関税は追い風になる」─。こう力を込めるのは、工場の生産ライン構築・変更、人手不足を解消すべく、これからの協働ロボット及びFA（ファクトリーオートメーション）自動化に柔軟に対応できるアルミ構造材を提供するエヌアイシ・オートテック会長兼社長CEOの西川浩司氏。自動車をはじめ、電子部品や家電、製薬や食品など幅広い産業を陰で支える富山を拠点とするものづくりメーカー