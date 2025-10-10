本物の拳銃と同様の発射機能があるとして県警が回収を呼びかけている中国製のおもちゃの拳銃「リアルギミックミニリボルバー」が9日、県内で新たに4丁見つかりました。 中国製のおもちゃの拳銃「リアルギミックミニリボルバー」は、本物の拳銃と同様の発射機能があるとして県警が回収を呼びかけています。 県警によりますと、県内の交番に9日、「リアルギミックミニリボルバー」4丁が届けられました。「ゲ