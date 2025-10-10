10月6日、都内で「第21回 クラリーノ美脚大賞2025」の授賞式が行われ、20代部門で受賞した女優の郄橋ひかる（24）、30代部門の仲里依紗（35）らが登壇したが、そこにオーバー40ty部門の受賞者、米倉涼子（50）の姿はなかった。欠席の理由は体調不良と説明され、コメントを代読されていたが、近ごろの米倉は“異変”が続いており、ファンの心配は日に日に募るばかりだ。「米倉さんは9月17日、銀座にある有名セレクトショップ