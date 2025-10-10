三重県津市でアート教室の建物が焼け、1人が死亡しました。 【写真を見る】アート教室の建物で火事 焼け跡から性別分からない1人の遺体 教室が開かれている時間に火が出たか 三重･津市 火事があったのは、津市藤方の川北清子さん（79）が経営するアート教室で、きょう午後2時50分ごろ「建物が燃えている」と通行人から119番通報がありました。 火は約2時間後に消し止められましたが、焼け跡から性別の分から