日本語を学ぶ外国人留学生たちが劇やスピーチを披露する発表会が、10月10日に高知市の専門学校で開かれました。10月10日、高知市の龍馬デザイン・ビューティ専門学校で行われた「日本語学科 成果発表会」は、日本語学科の外国人留学生たちが学習の成果を披露する機会を設けようと毎年企画しているものです。日本語学科では現在、バングラデシュやネパール、ミャンマーなど11か国・121人の留学生が日本語を