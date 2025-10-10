自民党の総裁選で高市早苗氏が選ばれたことについて高知県の濱田知事は10月10日の会見で経済対策などに期待感を示しました。高知県庁で行われた定例会見で濱田知事は4日に行われた自民党総裁選挙で、高市早苗氏が新しい総裁に選ばれたことについて、持続可能な経済成長の取り組みに期待感を示しました。■茺田知事「将来をにらんだ持続可能な形の持続可能な成長をもたらすような、構造転換をもたらすような経済政策、経済対