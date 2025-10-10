東京時間17:43現在 香港ハンセン指数 26290.32（-462.27-1.73%） 中国上海総合指数 3897.03（-36.94-0.94%） 台湾加権指数 27301.92（休場） 韓国総合株価指数 3610.60（+61.39+1.73%） 豪ＡＳＸ２００指数 8958.34（-11.44-0.13%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82588.88（+416.78+0.51%） １０日のアジア株は総じて下落。前日の米国株の下落を受けて、アジア株はおおむね売り優勢で推