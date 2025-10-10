ユーロ圏１０年債利回り格差仏８２、伊８１ｂｐ動向落ち着く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%） ドイツ2.684 フランス3.501（+82） イタリア3.49（+81） スペイン3.231（+55） オランダ2.843（+16） ギリシャ3.358（+67） ポルトガル3.085（+40） ベルギー3.24（+56） オーストリア2.982（+30） アイルランド2.9