秋田朝日放送 センバツ甲子園出場をかけた秋の高校野球東北大会で、いずれも２回戦からの登場となった秋田中央と明桜が初戦を戦いました。 秋田第３代表の秋田中央は宮城第１代表の仙台育英と対戦。序盤に先制されその後も相手の勢いを止められず、６回コールドで敗れました。 秋田第１代表の明桜は、青森第２代表の八戸工業大学第一と初戦を戦いました。中盤までリードしていましたが８回に逆転を許し敗れま