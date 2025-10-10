◇MLB ドジャース2×-1フィリーズ(日本時間10日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・大谷翔平選手の次回登板についてロバーツ監督がリーグ優勝決定シリーズ(NLCS)の第1戦か第2戦になることを示唆しました。ドジャースはフィリーズとの地区シリーズ第4戦でサヨナラ勝利を決め、3勝1敗でリーグ優勝決定シリーズに進出。試合後にはシャンパンファイトで勝利を喜びました。大谷選手はこのシリーズ、投手として5日の初戦で登板し6回9奪