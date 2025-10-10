石破総理大臣は10日、戦後80年の所感として総理見解を発表しました。歴史認識については過去の談話を踏襲するとした上で、先の大戦をなぜ止めることができなかったか、という観点から見解を述べました。石破総理は、これまでの戦後70年などの内閣総理大臣談話について、「歴史認識に関する歴代内閣の立場は引き継ぐ」と強調しました。その上で、先の大戦をなぜ止めることができなかったか、という観点から「政治と軍事を適切に統合