ノーベル平和賞に強いこだわりを見せているアメリカのトランプ大統領は「8つの戦争を止めた、これは前代未聞のことだ」と、あらためて成果を強調しました。■トランプ大統領、ノーベル平和賞に“強いこだわり”イスラエル首相府のSNSより「トランプ大統領にノーベル平和賞を。彼は受賞に値する！」ノーベル平和賞の発表前夜、SNSにそう投稿したのはイスラエル首相府。投稿には、写真も掲載。巨大なノーベル平和賞のメダルを首にか