戦後80年の節目にあたり、記者会見で所感を発表した石破総理は、戦後70年の安倍元総理の談話など過去の談話に関連し、「『反省』とか『お詫び』とか、そういう気持ちを含めて引き継いでいるもので、これに新たなものを付け加えるというものでは全くございませんし、そのつもりもございません」と強調しました。