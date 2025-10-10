石破茂首相が１０日夕方、記者会見を行い、戦後８０年の所感を発表した。後任の高市早苗総裁は安倍晋三元首相の戦後７０年談話で「謝罪外交」に終止符が打たれたとして、新たな見解発表に反対していた。１０日午後、高市総裁と公明・斉藤鉄夫代表が党首会談を行い、公明側が２６年に及んだ自公連立からの離脱を通告。高市氏は「一方的に連立離脱を伝えられた」と怒りを語った。その３０分後に石破首相が会見。ネットでも話題