各国の政府や環境団体などでつくる国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）は１０日、絶滅の恐れがある動植物をまとめた「レッドリスト」の最新版を公表した。北極に生息するアザラシ３種が地球温暖化に伴う海氷の減少などで絶滅に一歩近づいたとして、危険度を示すランクを一斉に引き上げた。レッドリストは「絶滅」を頂点に、危険度の高いランク順に動植物を９分類している。ＩＵＣＮは今回、絶滅危惧種のズキンアザラシを上から５番目