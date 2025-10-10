先月の外食市場の「ビール類」販売は、世界陸上による訪日客の増加や暑さが落ち着いたことで、6か月ぶりにプラスとなりました。アサヒを除くビール大手3社が発表した先月の外食市場の「ビール類」販売は、去年の同じ月と比べて2%増えました。物価高による節約志向の高まりで3月から消費が低迷していましたが、先月開催された世界陸上で訪日客が増え、業務用の売り上げが6か月ぶりにプラスに転じたいうことです。また、暑さが落ち着