11日からの3連休への影響が気になる台風23号についてです。 大分県内には、12日未明に最接近する見込みで、沿岸や海上では風や高波などに注意が必要です。 台風23号予想進路図 台風23号は10日午後3時の時点で、沖縄県の南大東島の北北東およそ150キロを1時間に20キロの速さで西北西に進んでいます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル。最大瞬間風速は25メートルです。 大分地方気象台によりますと、県内に