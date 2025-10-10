秋田県内でもクマに襲われる被害が相次ぎました。9日午後8時50分ごろ、秋田・湯沢市の国道で、仕事を終えて歩いて家に向かっていた77歳の女性が、山の方から走ってきたクマに襲われました。女性はクマにひっかかれるなどして市内の病院に搬送されましたが、顔や肩などにけがをしました。警察によりますと、近所の住民が女性の叫び声が聞こえ外に出ると、女性が顔から血を流していたということです。また、秋田市でも10日午前6時ご