岡山市出身で、お笑い芸人「ブルゾンちえみ」としても活躍した藤原しおりさんが、岡山東警察署の一日警察署長に委嘱されました。 【写真を見る】元「ブルゾンちえみ」藤原しおりさんが一日警察署長に「きょうは『withB』はいないけど、『withP（ポリス）』たちと一緒に」【岡山】 岡山東警察署の地域安全運動出発式に登場したのは、岡山市東区出身の藤原しおりさんです。あす（11日）から20日まで全国で実施されている「安全・安