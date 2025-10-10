日本代表は10日、大阪府のパナソニックスタジアム吹田で行われるキリンチャレンジカップでパラグアイ代表と対戦する。午後7時20分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、3バックの一角にDF鈴木淳之介(コペンハーゲン)が抜擢された。MF南野拓実(モナコ)がキャプテンを務める。システムは3-4-2ー1で、GKは鈴木彩艶。3バックはDF瀬古歩夢、DF渡辺剛、鈴木が並び、ダブルボランチはMF田中碧とMF佐野海舟が務める。