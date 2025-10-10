毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。10月12日（日）の放送は、古舘伊知郎と行く茨城県古河市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！本日のゲスト・古舘は、電話の時点ですでに今日のゲストが誰かわかってしまうくらい“古舘節”が色濃く漂う！そんな古舘が待っていたのは「古河公方公園」。当