公明党の斉藤代表は、きょう（10日）午後、連立政権を離脱する方針を自民党の高市総裁に伝えました。それぞれの地方組織からは、困惑の声が聞かれました。 【写真を見る】公明党が連立離脱へ地方組織は困惑「唐突な感じに受けとめています」と自民党岡山県連 きょう（10日）午後行なわれた自民・公明両党の党首会談の後、公明党の斉藤代表が会見を行ないました。 （公明党斉藤鉄夫代表）「自公連立政権については、一旦白紙