[10.10 J3第31節](たけびし)※19:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[FC大阪]先発GK 1 山本透衣DF 3 川上竜DF 13 美馬和也DF 16 橋本陸DF 23 秋山拓也MF 8 芳賀日陽MF 19 増田隼司MF 27 澤崎凌大FW 10 久保吏久斗FW 41 野瀬龍世FW 51 西村真祈控えGK 31 菅原大道DF 5 水口湧斗MF 7 木匠貴大MF 11 利根瑠偉MF 24 佐藤諒MF 37 堤奏一郎FW 9 島田拓海FW 25 武井成豪FW 99 ヴィニシウス・ソウザ監督藪田光教[FC琉球]先発GK 16 佐