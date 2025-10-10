TOMORROW X TOGETHERが、『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN ASIA』の開催を発表した。本ツアーでは2026年1月10日の香港公演を皮切りに、1月17〜18日シンガポール、1月31日台北、2月14日クアラルンプールまで4ヶ所6公演を行う。TOMORROW X TOGETHERは、今回のアジアツアーで台北最大規模の室内公演会場である「台北ドーム(TAIPEI DOME)」で初めて公演を行う。 超大型会場で「ステージテラー(ステージとストー