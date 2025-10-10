残酷な幕切れ。そう表現したくなるほど、試合の終わりは非情だった。現地10月8日に行なわれたU-20ワールドカップ・ラウンド16の日本vsフランス戦。日本は立ち上がりから攻めに攻め、枠内6本を含む22本のシュートを記録したが、どうにもシュートが入らないまま延長戦へ。逆に、内容に乏しく勝利への意欲すら疑わしかったフランスが延長戦の終わり際、ハンドで得たPKをきっちりと決めて、それが決勝点となった。悔やみきれないハ