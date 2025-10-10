サザンオールスターズが11月19日(水)にライブ映像作品Blu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』をリリースする。このたび、同作の完全生産限定盤が「感謝満開(ルビ：THANK YOU SO MUCH)BOX」というボックス仕様になることが明らかになった。さらにこのボックスには本ツアーを象徴する「逢瀬の桜〜THANK YOU SO MUCH!!〜」が同梱されることも決定した。10年ぶり16作目のオリジナル・アルバム『THANK YOU SO MUCH