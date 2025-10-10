Official髭男dismが、昨秋に開催したライブツアー＜Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -＞のライブ映像作品をリリースすることが決定した。本作は、2024年9月より約13万7千人を動員した、全国5都市、10公演とアジア2都市3公演で開催されたOfficial髭男dismの全国アリーナツアー＜Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -＞より、11月13日のKアリーナ横浜公演の模様を収録する。2024年7月にリリースされたアルバム