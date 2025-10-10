山形県内でクマの目撃が相次いでいます。 【写真を見る】山形市の住宅街路上でクマ目撃鶴岡市では乗用車とクマの衝突も県内でクマ目撃相次ぐ（山形） きのう夜に山形市の住宅街でクマ１頭が目撃されたほか、鶴岡市では普通乗用車がクマと衝突する事故がありました。 クマはまだ付近に潜んでいる可能性があるとして、警察などが注意を呼びかけています。 警察などによりますと、きのう夜１０時３０分すぎ山形市富の中の住宅