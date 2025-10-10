デビュー20周年を迎えたシンガーソングライターの奥華子が、第599回「THE FIRST TAKE」に初登場することがわかった。今回披露するのは、2006年公開の劇場版アニメーション『時をかける少女』の挿入歌として知られる「変わらないもの」。劇中の主人公たちの心情に寄り添い、感動的な場面を彩ったことで幅広い世代の心に深く刻まれた本楽曲を、コンサートと変わらないピアノ弾き語りのスタイルで一発撮りする。弾き語りの名手として