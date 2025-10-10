日本の南の海上にある台風23号は、11日の朝から夜の初めごろにかけて県内に接近する見込みです。奄美地方や種子島屋久島では11日昼前から夕方にかけて局地的に雷を伴った大雨となる恐れがあります。日本の南の海上にある台風23号は1時間に約20キロの速さで西北西に進んでいます。このまま予報円の中心の近くを進むと、11日未明から昼過ぎにかけて奄美地方に最も接近する見込みです。その後、種子島・屋久島地方は11日の夕方