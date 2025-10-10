KALOS BEAUTY TECHNOLOGYは10月9〜31日23時59分の期間、電動爪切り「爪きれるんmini」と「肩楽クッション」を、それぞれ101個限定で販売している。●各製品101個の限定販売「爪きれるんmini」は、同社の代表である高田栄和氏が、第2子を授かった際の実体験をもとに開発した電動爪切り。赤ちゃんの爪を切る際の「爪が尖ってしまい傷つける」「小さい爪なので間違えて皮膚を切ってしまった」「赤ちゃんが急に動きだして刃が危な