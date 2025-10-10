【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King Gnuが、10月17日放送のテレビ朝日系『MUSIC STATION』に出演することが決定した。 ■「SO BAD」「SPECIALZ」を披露 2022年12月23日放送回以来、約3年ぶりの出演となり、当日は「SO BAD」「SPECIALZ」をパフォーマンスする。 また、『MUSIC STATION』放送直後の22時30分（予定）から、King Gnu公式YouTubeチャンネルにてライブ配信を実施することも決定。当日は、King Gnuに