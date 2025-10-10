田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN)が12月3日にリリースする生誕40周年記念ソロカバーアルバム『田淵智也』の初回生産限定盤の付属内容が発表された。今作の初回生産限定盤には、カバーアルバムCDのほかに田淵智也のレコーディングドキュメンタリーを収録したBlu-rayが付属。レコーディング現場の様子や参加ミュージシャンとの対談などが収録予定となっている。付属グッズには、田淵智也撮り下ろし両面大判ポスターと2013年に発売され