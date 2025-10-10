元プロ野球選手でプロ野球解説者の落合博満氏が、YouTubeチャンネル『【公式】落合博満のオレ流チャンネル』で6日に公開された動画に出演。新庄剛志監督率いる日本ハムの躍進に感じた“大きな変化”について語った。新庄剛志監督○新庄監督の柔軟な采配を高く評価落合氏は新庄監督が就任当初に発した「優勝しなくてもいい」という言葉に触れ、「当時は“指導者としてどうなんだろう”と思った」としながらも、「あのときは監督の目