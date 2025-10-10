FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは10月10日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「コスパ全力！大感謝セール」を開始した。10月18日15時まで。FRONTIERが「コスパ全力！大感謝セール」。ゲーミングPC全18機種を特価販売期間限定のパソコン特価セール。ゲーミング最強とも言われる「Ryzen 7 9800X3D」をはじめ、ゲーマーから高い支持をうけるパーツを搭載したゲーミングPC全18