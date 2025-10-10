まふまふが、“歌ってみた”8曲を本日10月10日よりサブスク配信スタートした。今回配信されたのは、YouTube再生数が1,300万回を超える人気曲「グッバイ宣言」（作詞・作曲：Chinozo）や、YouTube再生数が800万回を超える「エンヴィーベイビー」（作詞・作曲：Kanaria）、多くのアーティストにカバーされている楽曲「フォニイ」（作詞・作曲：ツミキ）や「酔いどれ知らず」（作詞・作曲：Kanaria）、「パメラ」（作詞・作曲：バルー