日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万9000円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 29(29) SBI証券 17(13) 楽天証券12(12) インタラクティブ証券 4(