乳牛の体型の良さを競う「乳牛のオリンピック」が、10年ぶりに北海道で開かれます。鹿屋市では、県を代表して大会に臨む出品者の激励会がありました。(出品者代表・釘田光幸さん)「鹿児島県が、一つのチームになって心を燃やして、全力で少しでも良い成績が出せるように頑張っていきたい」10日、鹿屋市で開かれたのは「全日本ホルスタイン共進会」に県代表として出場する出品者の激励会です。全日本ホルスタイン共進会