10日午後、三重県津市の彫金教室で火事があり、生徒とみられる1人が死亡しました。消防などによりますと、津市藤方の鉄骨2階建ての彫金教室で午後2時45分ごろ、通行人から「建物が燃えている」と119番通報がありました。火はおよそ2時間で消し止められましたが、火元とみられる部屋から生徒とみられる1人の遺体が見つかりました。このほか、教室を経営する79歳の女性と生徒の70代の女性がケガをして病院に搬送されましたが