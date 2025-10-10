萩市は10日田中文夫市長が今月20日から病気治療のため入院すると発表しました。萩市の田中文夫市長は、今月20日から2週間程度の見込みで入院するということです。萩市によりますと、9月の人間ドッグによる胃潰瘍の細胞検査で、がん細胞が見つかり、今月6日、9日に詳細に検査したところ、転移はなく初期（ステージ1A）の胃がんと診断を受けたということです。入院中も電話や電子メールなどで連絡体制が確保できるため、